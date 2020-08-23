محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام للتعليم الأساسى بزوير بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

افتتح ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة السلام للتعليم الأساسى الجديدة بإجمالى 11 فصل دراسى وبتكلفة 5 مليون و 809 ألف جنيه بقرية زوير بشبين الكوم ، رافقه وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية .

حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط أجواء من الفرحة والسرور لأهالى القرية معربين عن سعادتهم البالغة ببناء المدرسة حرصاً على مستقبل ومصلحة أبنائهم ، وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، كما تفقد بعض الفصول الدراسية للإطمئنان علي مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب خلال العام الدراسى 2021 ووجه القائمين علي العملية التعليمية بالحفاظ علي كفاءة المدرسة بإعتبار التعليم السبيل نحو تقدم البلاد ورفعته .

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن إجمالى عدد المدارس التى تم إستلامها إبتدائياً من 1/7/2019 وحتى الآن 38 مدرسة بعدد 546 فصل دراسى وبقيمة تعاقدية بلغت 168 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن المدارس التى ستدخل الخدمة هذا العام الدراسى 2020/2021 ،"20" مدرسة بإجمالى 263 فصل دراسى بقيمة تعاقدية 94 مليون و700 ألف جنيه، وتم دخول 18 مدرسة ضمن خطة العام الدراسى 2019/2020 بعدد 283 فصل دراسى بقيمة تعاقدية 73 مليون و 445 ألف جنيه .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بإعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم ، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم فى صنع حضارتهم.



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام (1)



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام (2)



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام (3)



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام (4)



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام (5)



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة السلام (6)