محافظ الفيوم يناقش مشكلة الصرف الصحى و الصناعى وإنقاذ بحيرة قارون

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشُكلة لدراسة الأثر البيئى لمشكلات الصرف الصحى والصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، والإجراءات التى يمكن تطبيقها لإنقاذ بحيرة قارون، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن اجتماع المحافظ اليوم، جاء تفعيلاً لقرارات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الجارى بشأن المتابعة الدورية لجميع المحطات والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، والذى تم خلاله الاتفاق على المرور على 14 محطة للصرف الصحى تستقبل الصرف الصناعي، منها محطة كوم أوشيم، وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد المنشآت التى تقوم بالصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى بالمناطق الصناعية ومنها منطقة كوم أوشيم، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، بالتوازى مع المرور على باقى المحطات التى تستقبل الصرف الصناعى بالوجه البحرى والفيوم.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية تضافر الجهود، حتى تؤدى اللجنة عملها على الوجه الأمثل فى الوصول إلى حل متكامل لمشكلة الصرف الصحى والصناعى بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك كخطوة هامة فى الحفاظ على بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئى بالبحيرة، كونها تتمتع بأهمية سياحية واقتصادية كبيرة لأهالى المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام مصانع كوم أوشيم بتوفيق أوضاعها، والالتزام بالاشتراطات البيئية والهندسية، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لافتاً إلى جهود التعاون المثمرة بين محافظة الفيوم ووزارة البيئة فى الحفاظ على بحيرة قارون، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنقاذ بحيرة قارون وإعادة الحياة المائية إليها.

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ لسكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع، بعقد اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة، لتحديد مهام ومسئوليات كل جهة، والجدول الزمنى لتنفيذ المهام، وعرض تقرير بأعمال اللجنة على المحافظ.

تضم اللجنة فى عضويتها كلاً من الدكتور عيد عيد الراجحى ممثلاً عن وزارة البيئة، والمهندس عويس سعيد مدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم، و سميرة مرزوق مدير عام شئون البيئة، والدكتورة كلير بقطر مدير إدارة صحة البيئة، و أحمد ابراهيم بمعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و خالد عرفة مدير عام الصرف الصناعى بشركة مياه الفيوم، و صالح أبو زيد بالإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، إضافة إلى عدد من ممثلى مديرية الشئون الصحية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.