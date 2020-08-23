محافظ الغربية يوجه بتطوير 64 حديقة بزفتى ودراسة تجميل بحر شبين بالسنطة

الغربية مصطفى عادل

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته بتطوير وتجميل 64 حديقة بزفتى، وعمل الدراسة اللازمة لتجميل وتطوير بحر شبين بالسنطة لتسهيل حركة المواطنين ورفع المخلفات الموجودة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الغربية بمدينة السنطة وزفتى.

بدأت الجولة بتفقد بحر شبين ومركز تدريب السنطة للتشييد والبناء، كما تفقد أيضا مصرف سمتاى بالسنطة وطالب بعمل معدية لخدمة الأهالى بالقرية للربط القرية بالمقابر وتسهيلا على موطنى القرية.

ثم قام محافظ الغربية بزيارة لمدينة زفتى، وطالب بعمل سور حول الحديقة الموجودة بمدخل المدينة مع تطوير وتجميل جميع الحدائق الموجودة بالمدينة بالإضافة إلى سرعة تطوير قناطر دهتورة وتجميلها بشكل حضارى وجمالى يليق بنهر النيل وأهميته.

وشدد الدكتور طارق رحمى بالمتابعة المستمرة ورفع جميع الإشغالات الموجودة والعمل على عدم تراكم أى إشغالات بالشوارع والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع وفى نهاية جولته تفقد شوارع مدينة طنطا وأمر بغلق كافية لإشغالة الطريق واستغلاله جزء من الشارع لصالحة، وسحب عدد 10 رخص لسيارات لمخالفتها ووقوفها صف ثان وتسليمها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

رافق المحافظ خلال الجولة نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وفتحى ندا ومصطفى أبو زيد أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة السنطة وزفتى.