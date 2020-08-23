محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الدورالثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 م / 2020 بنسبة نجاح 100%، وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه أدى امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 43 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدو الثانى للشهادة الإعدادية المهنية للعام الدراسي2019/2020 م بنسبة نجاح 100% حيث تقدم للمتحان 7 طالب طالبه

وهنأ المحافظ الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والإستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.