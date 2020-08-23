محافظ الشرقية يحيل 3 من العاملين بالوحدة المحلية بالروضة للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بالروضه التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة سير العمل بها والإطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والإنصراف وتبين له عدم تواجد 3 من العاملين بالوحدة وتركهم لمقر عملهم بعد توقيعهم فى السجل بالحضور، ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام.

أوصى المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بالروضة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقا للقانون، مشددا على ضرورة تفعيل دور موظفى قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.