محافظ الدقهلية: حققنا المركز الثانى على مستوى الجمهورية بملف تقنين وضع اليد

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبه 25% .

وأشار المحافظ، إلى أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين، كما أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على املاك الدولة، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت حتى المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف التقنين لواضعى اليد على املاك الدولة ، ووجه المحافظ الشكر للقائمين على المنظومة مطالباهم ببذل المزيد من الجهد.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، و منال الغندور السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظه ورؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ على الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول الى المقالب العمومية، مشيرا لأهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وتقديم المساعده المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة ، ورفع القمامة أولا بأول بنطاق المحافظة عملا على ارضاء المواطنين.

ومن ناحية أخرى، أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات رؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لاعمال المراكز التكنولوجية ووحدات تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا " اننا جميعا كتنفيذين هدفنا مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات ، مشيرا لأهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم، وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على أراضى الدولة المعلاه فى سجل 8 أملاك واستغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات النفع العام التى يحتاجها المواطنون بالفعل والتى تمثل حاجة ملحة لهم، وفى هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع ، على تخصيص قطعه أرض 350 متر مربع بقريه كفر الوكالة لاقامه بيارة صرف صحى عليها لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.