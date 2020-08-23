محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة المخالفات بمحور المحمودية المرورى

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة مستمرة بما تم تنفيذه بشأن إزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة كافة المخالفات وتوقيع العقوبات على كافة المخالفين.

وأوضح اللواء محمد الشريف، فى بيان صادر اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية كثفت حملاتها لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية.

وفي سياق متصل؛ قام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية موسعة بطول محور المحمودية. وخلالها تم متابعة ما تم تنفيذه من حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك والسقائف والتند المخالفة واشغالات الباعة الجائلين. وكذا متابعة حملات رفع الأتربة والرديم والمخلفات الصلبة التي تمت على مدار الأيام السابقة.