محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة المخالفات بمحور المحمودية المرورى

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة مستمرة بما تم تنفيذه بشأن إزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة كافة المخالفات وتوقيع العقوبات على كافة المخالفين.
وأوضح اللواء محمد الشريف، فى بيان صادر اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية كثفت حملاتها لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية.
وفي سياق متصل؛ قام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية موسعة بطول محور المحمودية. وخلالها تم متابعة ما تم تنفيذه من حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك والسقائف والتند المخالفة واشغالات الباعة الجائلين. وكذا متابعة حملات رفع الأتربة والرديم والمخلفات الصلبة التي تمت على مدار الأيام السابقة.
ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بطول محور المحمودية المروري الجديد، والتشديد علي عدم السماح بوجود أية تعديات أو مخلفات على أهم المشروعات القومية، واصل حي وسط اليوم حملاته المكبرة لفرض الانضباط والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات بمحور المحمودية نطاق الحى، حيث تمت الحملات بناء على توجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس الحى؛ وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات والتعديات من شارع قنال المحمودية، الحضرة الجديدة، ومنشية النزهة، كما تم رفع مخلفات أتربة ورديم من قنال المحمودية من كوبرى راغب حتى كوبرى المطار قبلى تقدر بـ35 طنا.
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
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