اليوم السابع
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متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:40 م
متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020 أيمن حمزة
كتب ـ محسن البديوى

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أكد الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، أنه تم ضخ 76 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بنهاية هذا العام، وقال  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، إنه لا يوجد تخفيف للأحمال منذ 2015، وأعمال تطوير شبكات الكهرباء ساهمت في القضاء على الأعطال وفترات الانقطاع.

 

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، أن هناك اهتماما كبيرا بجودة التغذية الكهربية ودقة حساب فواتير واستهلاك الكهرباء.

 

ولفت إلى أن عمليات التطوير بشبكات الكهرباء لم تتوقف مطلقا باستثناء فقط لحالات تدشين أعمال فى مناطق معينة لتستكمل مسيرتها بعد انتهاء هذه المشاريع.

 

 


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