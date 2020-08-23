متحدث "الزراعة": الوزارة تحت أمر كل فلاح وهدفها أن يشعر بالرضا

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا نستطيع أن نقول إن هناك نقصا في الأسمدة الزراعية، ونحن نقوم بكثير من الجهد المستمر لتوفير الأسمدة بشكل دائم، مضيفا: "هناك لجان نزلت للأماكن التي جاءت منها شكاوى وهناك تنسيق بين الجمعيات".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكى ببرنامج "مساء دى إم سى"، إن هناك عمليات تنظيم لصرف الأسمدة من خلال منظمة كارت الفلاح التى طبقت فى 6 محافظات ونعمل على التوسع فيها، والوزارة لا تدخر جهدا في خدمة المزارع والوزارة تحت أمر كل فلاح مصرى وهدف الوزارة أن يشعر الفلاح بالرضا.

وأكمل: قرار فتح الحدائق والمتنزهات جاء نتيجة جهود الدولة في مكافحة كورونا في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع أزمة كورونا، وبعد فترة طويلة من الإغلاق تم فتح الأماكن التي بها بوابات وأسوار ونحرص على تطهير المنشآت من الداخل وكل الأماكن التابعة للوزارة سيتم تطهيرها، وسيتم الحفاظ على عملية التباعد وأن يكون الدخول بنسبة 25% ومنع التعرض لأى مخاطر مستقبلية وغلق الأماكن كان للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى.