مالي: محادثات جيدة بين المجلس العسكرى ووفد دول غرب أفريقيا

وكالات

بعد مرور أربعة أيام على الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، استقبلت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، المشكلة من قلب المجلس العسكري برئاسة الكولونيل آسمي غويتا في باماكو، وفد دول غرب أفريقيا. كما التقى الوفد من جهته الرئيس المخلوع.

وقال الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يرأس الوفد أن المحادثات "تسير بشكل جيد". وعقب لقاء استمر ثلاثين دقيقة، غادر الوفد المكلف بـ"ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، من دون الإدلاء بأي تصريح.