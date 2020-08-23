للمربيين ..اعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار .. "الخدمات البيطرية " تجيب

كتب عز النوبى

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة ، متابعة ميداينة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار أن وجدت حالات بناء على الإبلاغ من قبل المربيين .

وينشر "اليوم السابع"، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار وإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه.

-مرض الجلد العقدى فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.

-يصيب مرض الجلد العقدى الأبقار.

-ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.

- معدل الإصابة بمرض الجلد العقدى من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %.

- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

وتشمل أعراض مرض الجلد العقدى الذى يصيب الابقار .

-ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية.

-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.

-نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

-تنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدى بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم.

-تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.

- واعراض ظهور مرض الجلد العقدى للابقار أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن .

الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة مرض الجلد العقدى.

-الإبلاغ، والعزل، والعلاج.

-التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة بمرض الجلد العقدى.

-السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.

-السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.

-توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.

-عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.