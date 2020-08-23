للمربيين ..اعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار .. "الخدمات البيطرية " تجيب

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة ، متابعة ميداينة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار أن وجدت حالات بناء على الإبلاغ من قبل المربيين .
وينشر "اليوم السابع"، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار وإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه.
-مرض الجلد العقدى فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.
-يصيب مرض الجلد العقدى الأبقار.
-ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.
- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.
- معدل الإصابة بمرض الجلد العقدى من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %.
- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.
وتشمل أعراض مرض الجلد العقدى الذى يصيب الابقار .
-ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية.
-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.
-نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.
-تنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدى بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم.
-تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.
- واعراض ظهور مرض الجلد العقدى للابقار أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن .
الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة مرض الجلد العقدى.
-الإبلاغ، والعزل، والعلاج.
-التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة بمرض الجلد العقدى.
-السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.
-السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.
-توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.
-عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.
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