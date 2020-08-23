لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار جزئيا بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار جزئيًا بحارة حافظ وهبي بمدينة طنطا، وإعداد تقرير هندسي عاجل حولها لبيان عما إذا لحق بها أضرار جراء انهيار المنزل من عدمه.

ونجحت قوات الإنقاذ البري فى إنقاذ شخص من أسفل أنقاض المنزل المنهار جزئيًا، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، مساء اليوم حدوث انهيار جزئي لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.