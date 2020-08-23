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لجان تحليل مخدرات لموظفى الدواوين الحكومية فى الشرقية.. فيديو وصور

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:13 م
لجان تحليل مخدرات لموظفى الدواوين الحكومية فى الشرقية.. فيديو وصور لجان تحليل مخدرات لموظفى الدواوين الحكومية فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرت لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لمجلس الوزراء، تحليل مخدرات لموظفى مجلس مدينة الزقازيق، للتأكد من عدم تعاطيهم لأى أنواع من المواد المخدرة. وقالت الدكتورة نجلاء فتحي أخصائي السموم بمصلحة الطب الشرعي، ورئيس اللجنة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة جاءت لمجلس المدينة، تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن، وقام رئيس المدينة، باستدعاء الموظفين طبقا لكشوف الحضور وتحفظ على بطاقات الرقم القومي لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل.

وأضافت أنه يتم استدعاء مجموعة تلو الأخرى لعدم الزحام وأخذ عينات بول منهم بحضور مندوب اللجنة، ويتم وضع اسم صاحبها عليها، ثم الكشف عليها عبر الشريط المخصص لذلك، وأشارت إلى أنه تحليل مبدئي، وأي عينات إيجابية أو مشكوك بها أو متظلم من النتيجة يتحفظ عليها لتحليل بمصلحة الطب الشرعى.

ولفتت إلى أنه أجرى الفحص لأكثر من 150 موظف اليوم الأحد، وجار استكمال الباقى.

ويكمل محمود عبدالعزيز عضو اللجنة، أننا طبقا للقرارات الوزارية بالتحليل للموظفين، يوميا نتوجه بحملات مفاجئة لمصالح الحكومية والدواوين بالمديريات، فقط بدأنا بديوان عام المحافظة، وحاليا في دواوين مجالس المدن والمديريات، لافتا إلى أن العينات الإيجابية  تعلن نتائجها بشكل سرى حافظا على سمعة المنشآت ويتم إرسالها لجهات المسئولة لتأخذ القرار القانونى فى هذا الشأن.

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الشرقية

تحليل مخدرات

اخبار الشرقية

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