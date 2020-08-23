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لجان الثانوية دور ثان تسلم الطلاب كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:06 م
لجان الثانوية دور ثان تسلم الطلاب كراسات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع طلاب بالثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه طبقا لجدول الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة دور ثان يتسلم الطلاب الذين لم يتحاوزا امتحان المواد غير المضافة للمجموع فى الدور الاول اليوم الأحد كراسات متحان فى التربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء والتربية الدينية، بالإضافة إلى كراسة امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية.

 

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ساعتين، فيما تابعت غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان سير الامتحانات.

 

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة وصل إلى اللجان مؤمنة بالكامل وتسلم رؤساء لجان السير صناديق الأسئلة ولا يتم فتحها إلا قبل بدء الامتحان بدقائق، موضحة أنه بمجرد استلامها من قبل رئيس اللجنة فهى أصبحت مسئوليته.

 

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

 

وشدد الدكتور رضا حجازى على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

أخبار مصرية

امتحان الدور الثانى للثانوية دور ثان

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