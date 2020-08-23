اليوم السابع
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لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع هواوى

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:42 م
لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع هواوى سيرجى لافروف
رويترز

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أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الصين ومع شركة هواوي تكنولوجيز بخصوص تكنولوجيا الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول التي تحاول روسيا تطويرها.

وفى وقت سابققال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، "إن الإجراءات الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية تظهر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها حتى تتنصل من أي التزام لها بأي إلتزامات متعددة الأطراف". 

 
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم،عن لافروف قوله في حوار تلفزيوني:"سجلت بالفعل عددا من الخطوات التي اتخذتها الادارة الأمريكية الحالية مؤخرا، والتي تظهر أمرا واحدا - نية الإدارة الأمريكية فعل كل شيء حتى لا تربط نفسها بأي التزامات متعددة الأطراف"، موضحا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدة جهات دولية "تثبت ذلك". 
 

وتابع: "عندما تقرر الولايات المتحدة أن الصين تشكل تهديدا لأنها تبيع الكثير في السوق الداخلي الأميركي وتشتري القليل جدا، فبالتالي يفرض الأمريكيون قيودا على الواردات من الصين مشيرا إلى أن واشنطن تستخدم نفس الإستراتيجية ضد فنزويلا. ، 


لافروف

روسيا

هواوى

اخبار روسيا

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