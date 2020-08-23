وأشار الوزير الروسي إلى أن بلاده لا تستبعد أن تكون المرشحة السابقة للرئاسة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وأنصارها لهم مصلحة في مزيد من زعزعة استقرار الوضع في بيلاروسيا، وقال بهذا الشأن"إن الخطاب الرئيسي للمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا هو في الاتجاه الغربي بهدف منع الدول الغربية من أن تهدأ وإقناعها بمواصلة العبث بالوضع في بيلاروسيا"، لافتا إلى أن موسكو تعلم أنه ليس كل شركاء روسيا الغربيين يوافقون على هذا النهج، الذى تتبعه تيخانوفسكايا.