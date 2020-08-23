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كوشنر: السلام بين إسرائيل والإمارات يجب أن يزيد احتمال حصولها على "F-35"

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:03 م
كوشنر: السلام بين إسرائيل والإمارات يجب أن يزيد احتمال حصولها على "F-35" جاريد كوشنر
كتب محمد عبد العظيم

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أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إبرام الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل يجب أن يزيد احتمال حصول الدولة الخليجية على مقاتلات "F-35" الأمريكية.

وقال كوشنر، في تصريحات لقناة "CNN"، اليوم الأحد، إن هذا الموضوع أصبح قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وأقر بأن الإمارات تحاول الحصول على طائرات "F-35" منذ فترة طويلة.

وأضاف: "المجموعة التي تريدهم ألا يحصلوا عليها (الطائرات) أكثر من غيرها هي إيران بوضوح لأنهم يقعون عبر مضيق هرمز مباشرة.. والحقيقة هي أن اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمال حصولهم عليها، لكنها شيء نقوم بمراجعته".

وتابع كوشنر: "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي".

 


جاريد كوشنر

الولايات المتحدة

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اسرائيل

اخبار الامارات

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