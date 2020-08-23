اليوم السابع
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كتاب جديد يكشف علاقة المدعي العام الأمريكي بروبرت مردوخ وفوكس نيوز

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:07 ص
كتاب جديد يكشف علاقة المدعي العام الأمريكي بروبرت مردوخ وفوكس نيوز
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت صحيفة الجارديان إن ويليام بار المدعي العام الأمريكي طلب من عملاق الإعلام روبرت مردوخ، أن يكمم أندرو نابوليتانو من فوكس نيوز بسبب انتقاده الدائم للرئيس دونالد ترامب وفقًا لكتاب جديد عن الشبكة الأمريكية.

اجتمع بار مع مردوخ في منزل قطب الإعلام بنيويورك في أكتوبر 2019 وقد لاقت المقابلة اهتماما إعلاميا كبيرا وتكهنات بالمواضيع التي ستناقش من ضمنها دونالد ترامب وفوكس نيوز والتشويه الخطير للحقيقة من قبل مراسل CNN بريان ستيلتر ولكن كان الأمر يتعلق أيضًا بالقاضي أندرو نابوليتانو.

في أوائل عام 2019 أفيد أن نابوليتانو وهو قاضٍ في المحكمة العليا في نيو جيرسي انضم إلى قناة فوكس نيوز في عام 1998  واصفا نهج ترامب تجاه أوكرانيا، والسعي وراء المنافسين، بأنه "سلوك إجرامي وقابل للمساءلة"، كتب نابوليتانو في مقال بتاريخ 3 أكتوبر: "السلوك الإجرامي الذي اعترف به ترامب، أخطر بكثير من أي شيء مزعوم أو اكتشفه المستشار الخاص روبرت مولر ، والكثير مما كشفه مولر كان قابلاً للمساءلة".

 

William Barr testifies before the House judiciary committee, in July 2020.

 

في رواية ستيلتر، اعتقد نابوليتانو أنه تم إبعاده عن الهواء من قبل "المنتجون البالغون من العمر 25 عامًا" الذين لم يعتقدوا أن بإمكان المشاهدين التعامل مع تحليله. ومع ذلك، يقول ستيلتر إن "موظفًا في العشرينات من عمره" لم يذكر اسمه أكد أن مضيفة واحدة ، ماريا بارتيرومو، ستحجز نابوليتانو فقط لمناقشة موضوعات غير ترامب، لأنه سيثير غضب بارتيرومو كثيرًا إذا انتقد الرئيس.

لا يزال جمهور فوكس نيوز مخلصًا لترامب مع استمرار حملته لإعادة انتخابه، وكتب ستيلتر أن بعض موظفي فوكس "برروا جلوس القاضي بالادعاء أن المشاهدين يكرهونه"

استمر نابوليتانو في الظهور على قناة فوكس نيوز ونشر أعمدة الرأي، ووجه انتقادات قاسية لبار بسبب موقفه في قضية مستشار ترامب روجر ستون  وانتقاد أسلوب تعامله مع تقرير مولر لصالح ترامب وضربه بتهمة "إهانة" الكونجرس.

ومع ذلك، أيد نابوليتانو محاولة بار إسقاط التهم الموجهة إلى مايكل فلين ، مستشار الأمن القومي الأول لترامب الذي اعترف بالذنب للكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتصالات مع المسئولين الروس.


الولايات المتحدة

روبرت مردوخ

المدعي العام الأمريكي

دونالد ترامب

فوكس نيوز

ويليام بار

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