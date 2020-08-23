وأشارت الشرطة إلى أن منظمي هذه التجمعات يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترلينى، وحذر الأطباء من موجة جديدة وقوية للفيروس هذا الشتاء، ويمكن للطائرات التي تحمل كاميرات حرارية، رصد التجمعات خلف الأبواب المغلقة، والأسبوع الماضي اكتشفت كاميرا تصوير حرارى مثبتة على مروحية تابعة للشرطة البريطانية، صورا صادمة لحفل منزلى "غير قانونى" شهد رشق ضباط بالمقذوفات أثناء محاولتهم لاحقا لإنهائه وتفريق الحاضرين.

وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن حوالي 200 شخص حضروا حفلا استمر خلال فترة الإغلاق، ليلة السبت، حيث أظهرت اللقطات حجم الإقبال الرهيب لدرجة أن البعض تسلق أسوار المنزل للدخول والمشاركة بالحفل، ووفقا لـ""سكاي نيوز"، فقد تم إلقاء مقذوفات على رجال الشرطة أثناء محاولتهم التدخل لوقف الحدث الذي شهده حي هارلو درايف، بمنطقة جورتون، وذلك بعد الساعة العاشرة مساء بقليل.

وقالت الشرطة إن أمرا صدر في محكمة الصلح في مانشستر وسالفورد، الثلاثاء، يحظر الآن على أي شخص دخول ذلك المنزل، باستثناء مالك العقار والمستأجر، ولمدة 3 أشهر.