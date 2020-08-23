قوات الإنقاذ تتوصل لضحية جديدة أسفل المنزل المنهار بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

توصلت قوات الإنقاذ النهري للضحية الثانية أسفل أنقاض المنزل المنهار جزئيًا بحارة حافظ وهبي بطنطا، أثناء عمليات البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض.

وسمع رجال الإنقاذ صوت الضحية يستغيث لإنقاذه، ويكثف رجال الإنقاذ عملهم لسرعة رفع الأنقاض واستخراجه لنقله للمستشفى لإسعافه.

ونجحت قوات الإنقاذ البري بمحافظة الغربية فى إنقاذ شخص من أسفل انقاض المنزل المنهار جزئيا بحارة حافظ وهبي بطنطا، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، مساء اليوم انهيارًا جزئيًا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.