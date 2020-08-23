اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 03:06 م
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قطع المياه عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات بالكلور 3 ساعات الثلاثاء

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:05 م
قطع المياه عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات بالكلور 3 ساعات الثلاثاء قطع المياه- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مدينة قها، الثلاثاء المقبل الموافق 25 أغسطس، من الساعة الثانيه ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك لأعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة.


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