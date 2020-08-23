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قطر تسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 277 حالة شفاء

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:01 م
قطر تسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 277 حالة شفاء كورونا
كتب ـ سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية اليوم السبت، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 117.008، مقابل شفاء 277 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 113.808 حالة، واستقرت أعداد الوفيات عند 193 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، كشفت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 116.765 حالة، مقابل شفاء 315 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 113.531 حالة، واستقرت اعداد الوفيات عند 193 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أكدت صحة قطر تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، مشيرة إلى تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، عن تسجيل حالتي وفاة و 297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة عن اليوم السابق.

 


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فيروس كورونا

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