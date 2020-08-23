قطار المحاكمات.. الجنايات تستمع اليوم للشهود بمحاكمة 35 متهما بـ"شغب الوراق"

كتب إيهاب المهندس

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة منها سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بأحداث جزيرة الوراق، ومحاكمة متهم بخلية الجيزة الإرهابية، ومحاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى البشر.

سماع الشهود بأحداث الجزيرة الوراق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، لأقوال الشهود فى محاكمة 35 متهما بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

سماع مرافعة النيابة فى محاكمة متهم بخلية الجيزة

تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، لمرافعة النيابة فى إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم، قد قضت فى اكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

الاتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج.

تشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب

تنظر هيئة مفوضى الدولة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن الكاتب محمد العون والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.