قصواء الخلالى تطلع على تجربة "تليفزيون اليوم السابع" وتعد بتقديم "برنامج"

كتب - محمود نصر

زارت الإعلامية قصواء الخلالى ، مقدمة برنامج المساء مع قصواء على قناة TEN، مقر مؤسسة "اليوم السابع"، وتجولت داخل المؤسسة للتعرف على دورة العمل فى مختلف الأقسام وآليات العمل بداخلها، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ، رئيس تحرير اليوم السابع، الذى رافقها فى جولة داخل صالة التحرير.

وتفقدت الإعلامية قصواء الخلالى، أقسام الجريدة المختلفة ، واستديو تليفزيون اليوم السابع، وأبدت إعجابها بالتجربة الجديدة ، ووعدت بتقديم برنامج جديد لها على المنصة ، مؤكدة أنها تجربة رائدة ومتفردة وتقود مستقبل الصحافة التليفزيونية ، وتحدثت الإعلامية قصواء الخلالى ، خلال زيارتها استديو تليفزيون اليوم السابع، مع مقدمي النشرات التليفزيون، وقدمت لهم مجموعة من النصائح من واقع خبرتها فى مجال الإعلام

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي ، برنامج المساء مع قصواء، الذى يهدف إلى زيادة الوعى الثقافي في المجتمع وزيادة والتفاعل مع محتوى الكتب المختلفة، والمساهمة بشكل مباشر على قدرة الإنسان في التفكير بعقلانية، إذ تعد الثقافة من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات، وتعكس حالة الوعي داخل المتجمع.

وسبق لقصواء الخلالى، العمل فى بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري بعد نجاحها في الاختبارات بتفوق وتم الاحتفاء بها كأول إعلامية من بدو محافظة مطروح تلتحق بالتلفزيون المصري، وقدمت نشرات الأخبار الرئيسية مثل التاسعة وأحداث 24 ساعة، وبرامج سياسية وإخبارية متعددة على شاشة ماسبيرو، قدمت التوك شو الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر" لسنوات ثم تلاها مجموعة برامج أخرى، بالإضافة إلى تقديم التوك شو السياسي المسائي اليومي "على اسم مصر" على شاشة التلفزيون المصري لمدة عامين ، كما عملت الإعلامية قصواء الخلالي مذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية .



زيارة قصواء الخلالى لتلفزيون اليوم السابع



زيارة قصواء الخلالى لليوم السابع



قصواء الخلالى بصالة تحرير اليوم السابع



قصواء الخلالى



خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وقصواء الخلالى



خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع مع الإعلامية قصواء الخلالى