قصة أم عذبت ابنتها الرضيعة لتعدى والدها عليها بالضرب قبل الزواج

كتب سليم على

شهدت منطقة إمبابة جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث تجرد ربة منزل من مشاعر الأمومة بعدما أقدمت على تعذيب رضيعتها وتعريض حياتها للخطر والشروع فى قتلها، لما يراودها من هاجس نفسي يدفعها للتعدى عليها لسبق تعدى والدها عليها بقسوة قبل زواجها.

وقالت المتهمة "ف.ك.ع" 24 سنة، أمام النيابة العامة، إنها تفعل ذلك دون وعى بعدما اتهامتها بالاعتداء بالضرب على رضيعتها "ساجدة"، 6 أشهر، وإحداث إصابتها الواردة في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى التحرير العام بإمبابة، وذلك بعد إنكارها الاتهامات أمام رجال المباحث ثم عدلت عنها أمام النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أنه لم يثبت اعتداء الأم على طفلها الثاني "شقيق ساجدة" يدعى "عبد الله"، يبلغ من العمر عام ونصف، وذلك على النقيض من تعاملها مع رضيعتها. وكشفت التحريات أن الأم تدعى "ف.ك.ع" 24 سنة، اعتدت بالضرب على طفلتها "ساجدة. م" 6 أشهر، وتسببت في إصابتها بتمزق بأربطة الركبة اليمنى، إضافة إلى تعذيبها بـ"معلقة ساخنة" محدثة آثار حروق باليدي اليسرى.

الواقعة بدأت بتداول منشور بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة المهتمة بأخبار منطقة إمبابة- مرفق بصور تظهر آثار التعذيب على جسد الطفلة، وسط استغاثات بسرعة ضبط الأم ومعاقبتها. فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الصور وصولا إلى هوية الأم ومحل إقامتها بدائرة قسم إمبابة، متزجة من حارس جراج بأحدى النوادى. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها رئيس مباحث إمبابة، من ضبط الأم واقتيادها إلى القسم، إلا أنها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها زاعمة "البنت وقعت على رجلها اتكسرت.. وادلق عليها ميه سخنة".

وباستجواب النيابة العامة الأم أقرت بسبق تعديها على طفلتها مرتين، الأولى منذ شهرين وقد شفيت الرضيعة من إصاباتها منها، والثانية منذ أسبوعين سكبت فيها ماءً مغلياً على وجهها وأحرقت يدها بملعقة ساخنة فأحدثت ما بها من إصابات؛ وذلك لما يراودها من هاجس نفسي يدفعها للتعدي عليها لسبق تعدي والدها عليها بقسوة قبل زواجها. الزوج قرر بمعاناة زوجته من مرض نفسي لم يقف على طبيعته لعجزه عن علاجها، وتعديها على رضيعتيهما المجني عليها خلال تغيبه من المسكن لكراهيتها إنجاب الإناث.