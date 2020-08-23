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فيديو.. حاملة الصواريخ الروسية "تو-95" المحدثة تنفذ أول تحليق لها

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:53 م
فيديو.. حاملة الصواريخ الروسية "تو-95" المحدثة تنفذ أول تحليق لها حاملة الصواريخ الروسية "تو-95" المحدثة تنفذ أول تحليق لها
كتب محمد شرقاوى

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نفذت حاملة الصواريخ الروسية "تو-95 إم إس إم"، التي تم تحديثها بشكل كبير، أول تحليق لها قبيل انطلاق منتدى "الجيش-2020"، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم. وأبلغ المدير العام لشركة الإنتاج يوري سليوسار، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء التجارب الجوية لحاملة الصواريخ الجديدة أثناء قيامهما بجولة تفقدية للطائرات الحديثة، على هامش منتدى "الجيش 2020". 
 
وفي إطار التحديث الكبير لحاملة الطائرات "تو-95 أم إس إم" تم تزويدها بأحدث أنظمة التحكم بالأسلحة ومعدات الطيران والملاحة وأنظمة الاتصالات ورادار جديد.
 
تجدر الإشارة إلى أن طائرات "تو-95 أم إس إم" هي نماذج مطورة عن قاذفات "تو-95" الأسطورية المعروفة بالـ"دب الطائر"، والمزودة بمحركات مروحية وقدرة على حمل القنابل والصواريخ النووية والموجهة لمسافات تصل إلى 11 ألف كلم.
 

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