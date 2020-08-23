فوائد ورق اللورا على صحة الجسم والمناعة

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من أنواع التوابل التى تستخدم فى إعداد الأكلات المختلفة، ويعتبر ورق اللورا واحد من أهم هذه التوابل، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات، لذلك يقدم "اليوم السابع" فوائد ورق اللورا وفقا لما ذكره موقع flushinghospital وهى:

1: يحتوى ورق اللورا على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم والوقاية من المشاكل التى يتعرض لها مرضى السكر مثل الجلطات والغيبوبة، لذلك ينصح مرضى السكر من تناول ورق اللورا ووضعه فى الطعام دائما.

2: يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

3: يحتوى ورق اللورا على العديد من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

4: يساعد ورق اللورا على تعزيز صحة الجسم والجهاز الهضمى ويحد من خطر الاصابة بالالتهابات والقرح الهضمية والوقاية من الحموضة والانتفاخ.

5: يحافظ على صحة الجهاز التنفسى ويحد من نزلات البرد والأنفلونزا والربو، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تقوى المناعة وتحافظ على صحة الجهاز التنفسى.

6: يحتوى ورق اللورا على العديد من الخصائص التى تعالج الالتهابات والألم ومنها التهابات المفاصل والروماتيزم، كما يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك ينصح مرضى التهاب المفاصل بالإكثار من تناول ورق اللورا.

7:يعتبر ورق اللورا من التوابل التى تعمل على علاج الصداع، لذلك ينصح بغلى ورق اللورا واستنشاقه أو تدليك زيت ورق اللورا للحد من الصداع وتسكين الألم.

8: له دور فعال فى تبييض الأسنان وذلك عن طريق فرك الأسنان بورق اللورا، وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التى تعمل على تفتيح الاسنان والتخلص من الجراثيم والبكتيريا.

9: يحتوى ورق اللورا على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.