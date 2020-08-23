اليوم السابع
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فنزويلا تعلن استعدادها لبدء الحوار مع الإدارة الأمريكية

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:19 م
فنزويلا تعلن استعدادها لبدء الحوار مع الإدارة الأمريكية الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا مستعدة دائما لبدء الحوار مع الإدارة الأمريكية أيا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث رد على سؤال حول هذا الموضوع قائلا: "لننتظر ونرى ما هو القرار الذي سيتخذه الشعب الأمريكي".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال الرئيس الفنزويلي: "بصرف النظر عن من سيحقق الفوز في الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية، سنكون على استعداد للحوار مع الكل، أيا كان صاحب البيت الأبيض".

وأوضح مادورو، أن العلاقات بين كاراكاس وواشنطن يجب أن تخضع لمراجعة من قبل الطرفين وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعا سياسيا مترافقا مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان، تنصيب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية. 


فنزويلا

مادورو

أمريكا

نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي

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