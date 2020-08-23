فلسطينيون يقطعون الكهرباء عن مستوطنتين إسرائيليتين بواسطة البالونات الحارقة

كتب- هاشم الفخراني

لأول مرة، منذ أن استخدمها الفلسطينيون كسلاح لمحاربة الاحتلال، قبل عامين، البالونات الحارقة تتسبب بانقطاع الكهرباء عن المستوطنين في مستوطناتي "نير عام" و"مفلاسيم" في ما يعرف بـ"غلاف غزة".

وذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية، أن الكهرباء انقطعت عن الكبيوتسين نتيجة لاصطدام بالون حارق بعمود للكهرباء، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية للكيبوتسين إلى حين إصلاح الخلل.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر إسرائيلية أن 11 حريقًا شب اليوم في ما يسمى بالمجلس الإقليمي أشكول وحوف أشكول نتيجة لبالونات حارقة.

وبحسب جهاز الإطفاء الإسرائيلي فإن معظم الحرائق اندلعت في حقول أشواك وكانت صغيرة نسبية ولم تشكل خطرا على المستوطنين.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تكتم أنفاسها خلال الـ24 ساعة المقبلة خشية من حل الكنيست.

وأوضحت الصحيفة أنه ستنتهي في منتصف ليلة الاثنين قبالة الثلاثاء الفترة المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي للمصادقة على ميزانية الدولة، وهي 100 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة، وتنتهي مع بداية يوم 25 أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوم الثلاثاء المقبل لن يكون الكنيست ذات صلاحية قانونية، باستثناء التصويت على موعد للانتخابات الجديدة.