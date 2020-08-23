اليوم السابع
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فحص 5476 حالة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة فى مطاى بالمنيا

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:30 م
فحص 5476 حالة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة فى مطاى بالمنيا الكشف عن سرطان الثدى - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الإدارة الصحية بمركز مطاى بمحافظة المنيا، عن فحص 5476 حالة حتى الآن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج أورام الثدى، كما تم إحالة 268 حالة لاستكمال فحصواتهن بمعهد أورام المنيا .

 

وكانت الإدارة أعلنت عن تطعيم 18609 طفل بطعم السولك ضد شلل الأطفال، من إجمالى مستهدف 22123 بنسبة تجاوزت 84% حتى الآن، بالإضافة إلى تطعيم تطعيم 8319 طفل الجرعة الثانية من الطعم، وأعلنت الإدارة عن استمرار الحملة فى تطعيم كافة الأطفال المستهدفة .

 

ومن ناحية أخرى، شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من أجل خلق بيئة صحية للمواطنين، وكذلك التصدى بمنتهى الحزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة، كذلك حصر المنازل المخالفة وإنذارها لسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء .

 


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