فايننشال تايمز: إدارة ترامب تدرس التعجيل بلقاح تجريبى لكورونا قبل الانتخابات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إدارة ترامب تدرس التعجيل بلقاح تجريبي لـCovid-19 لاستخدامه في الولايات المتحدة قبل انتخابات 3 نوفمبر.

وذكرت الصحيفة أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها هو قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بمنح "تصريح استخدام طارئ" في أكتوبر للقاح المحتمل، والذي طورته جامعة أكسفورد ومرخصًا لشركة AstraZeneca.

وضمت دراسة AstraZeneca 10000 متطوع، في حين قالت الوكالات العلمية التابعة للحكومة الأمريكية إن اللقاح سيحتاج إلى الدراسة اختباره على 30000 شخص لتجاوز حد الترخيص. تجري AstraZeneca أيضًا دراسة أكبر مع 30 ألف متطوع، على الرغم من أن نتائج ذلك ستأتي بعد التجربة الأصغر.

وقالت الصحيفة إن إتاحة لقاح قبل الانتخابات قد يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالادعاء بأنه قلب المد في اتجاه فيروس أودى بحياة أكثر من 170 ألف أمريكي بعد انتقادات واسعة النطاق لطريقة تعامله مع الوباء. في خطابه أمام المؤتمر مساء الخميس الماضي، قال جو بايدن، الخصم الديمقراطي لترامب، إن رد الولايات المتحدة على الفيروس كان "أسوأ أداء لأي دولة".

ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أنه إذا سارعت إدارة ترامب في الحصول على إذن الطوارئ قبل الانتخابات من خلال الالتفاف على المبادئ التوجيهية الحكومية العادية، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة الجمهور المهتزة بالفعل في سلامة اللقاحات قبل أحد أكبر برامج التحصين الشامل في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلى ماكنانى إن الرئيس ترامب سيشارك فى مؤتمر صحفى يعلن فيه "اختراق علاجي كبير بشأن فيروس الصين".

وأشارت إلى أن وزير الصحة أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان سيحضران.