غرفة تكنولوجيات المعلومات تعلن عن برنامج تدريب الشباب للحصول على شهادة خبير معتمد

كتبت هبة السيد

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن برنامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كلية EPITA الفرنسية للذكاء الاصطناعي، الخاص بتدريب المدربين عبر شبكة الإنترنت وذلك خلال شهرأكتوبر القادم والخاص بتدريب المدربين عبر شبكة الأنترنت وذلك خلال شهر اكتوبر القادم.

ويهدف إلى تعلم الألة من الاكاديميين ومطوري البرمجيات للحصول على شهادة مدرب خبير معتمد من EPITA وذكرت الغرفة في بيانها التدريب مجاني بالكامل وتتحمل وزارة الاتصالات التكلفة الكاملة له بعد اجتياز اختبارات التقديم شرط ان يتم إلتزام المشارك بالحضور والمشاركة لاحقا في تدريس البرنامج من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

وكانت الغرفة قد كشفت عن تعاونها الجديد مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة من الثورة التقنية فى تلبية متطلبات قطاع الصناعة وأعضاء كافة غرف الاتحاد، وذلك من خلال مبادرة تستند على 3 محاور رئيسية تتضمن تخصيص Call Center برقم مختصر يدعم تقديم الاستفسارات والمساعدة للأعضاء من المصانع حول العديد من الموضوعات التى تم رصدها بالتعاون مع الاتحاد ذو التأثير المباشر للأوضاع الراهنه فى السوق المصرى منها رصد وحصر معوقات الشركات ومساعدة المنشأت الصناعية فى رصد أعداد المصابين وعمليات التعقيم والتطهير، وIT Help Desk لتقديم دعم إدارة الاجتماعات عبر خاصية الفيديوكول والفيديو كونفرانس وSoftware Help Desk لتلبية متطلبات المصانع من حلول وأنظمة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.