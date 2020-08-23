عطلة رئيس وزراء بريطانيا وخطيبتة كارى سيموندز فى المرتفعات الأسكتلندية .. صور

بوريس جونسون وطفله
بوريس وكارى
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز أجبرا على قطع إجازتهما الاسكتلندية بعد تسريب موقعهما ، ونُشرت صور المنزل الريفى وخيمة كانا قد نصباها على الساحل الغربي ، بالقرب من أبل كروس ، على الصفحة الأولى لصحيفة ديلي ميل.
رئيس وزراء بريطانيا
كارى وكلبها
كارى
كاري سيموندز
وبحسب ما ورد نصح رئيس الوزراء ،بقطع إجازته الأولى في ستة أشهر - والتي أوقفها لفترة وجيزة يوم الاثنين لمناقشة الإخفاق في الامتحانات مع وزير التعليم جافين ويليامسون - من قبل المراقبين الذين اعتقدوا أن الصور تعرض الزوجين لخطر نيران القناصة.
قال مصدر لصحيفة ذا صن: "كانوا يخيمون في حديقة الكوخ ولكن التهديد الأمني كان كبيرًا جدًا". "يمكن أن يرصد القناص الخيمة من مسافة بعيدة جدًا ولا يمكنهم البقاء بعد نشر الموقع" ومع ذلك ، يبدو أنه كان هناك بعض الالتباس حول المكان الذي نصب فيه جونسون خيمته ، وزعم مزارع اسكتلندي أن رئيس الوزراء خيم ليلاً في حقله دون إذن وترك عناصر الشرطة الخاصة به تزيل القمامة المتبقية.
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