عطلة رئيس وزراء بريطانيا وخطيبتة كارى سيموندز فى المرتفعات الأسكتلندية .. صور

ريهام عبد الله

نشرت كارى سيموندز، خطيبة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، صور من إقامتهما وعطلتهما فى المرتفعات الاسكتلندية، وابنهما الرضيع ويلفريد والكلب ديلين.

وظهر فى الصور التى نشرتها كارى، جونسون وهو يرتدى حذاء المشي الثقيل ، أثناء تجواله مع طفله مربوطًا بصدره بالقرب من منزل عطلتهم في أبليكروس، اسكتلندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتُظهر صور أخرى سيموندز، 32 عامًا، ترتدي سترة شتوية دافئة بينما كانت تقف أمام منظر خلاب لخليج أبل كروس ، مع ابنها الذى حملته، فيما يقف كلبها التى انقذته وتبنته بمحيط قدميها.



بوريس جونسون وطفله



بوريس وكارى

وسافر الزوجان إلى موقع إجازتهما النائي، على بعد 600 ميل من شقتهما في داونينج ستريت، في نهاية الأسبوع الماضي وعادا منذ ذلك الحين إلى المنزل قبل نهاية العطلة البرلمانية.