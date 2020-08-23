اليوم السابع
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عطلة رئيس وزراء بريطانيا وخطيبتة كارى سيموندز فى المرتفعات الأسكتلندية .. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:12 م
عطلة رئيس وزراء بريطانيا وخطيبتة كارى سيموندز فى المرتفعات الأسكتلندية .. صور كارى سيموندز وبوريس جونسون
ريهام عبد الله

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نشرت كارى سيموندز، خطيبة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، صور من إقامتهما وعطلتهما فى المرتفعات الاسكتلندية، وابنهما الرضيع ويلفريد والكلب ديلين.
 
وظهر فى الصور التى نشرتها كارى، جونسون وهو يرتدى حذاء المشي الثقيل ، أثناء تجواله مع طفله مربوطًا بصدره بالقرب من منزل عطلتهم في أبليكروس، اسكتلندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
 
وتُظهر صور أخرى سيموندز، 32 عامًا، ترتدي سترة شتوية دافئة بينما كانت تقف أمام منظر خلاب لخليج أبل كروس ، مع ابنها الذى حملته، فيما يقف كلبها التى انقذته وتبنته بمحيط قدميها.
بوريس جونسون وطفله
بوريس جونسون وطفله

بوريس وكارى
بوريس وكارى
 
وسافر الزوجان إلى موقع إجازتهما النائي، على بعد 600 ميل من شقتهما في داونينج ستريت، في نهاية الأسبوع الماضي وعادا منذ ذلك الحين إلى المنزل قبل نهاية العطلة البرلمانية.

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز  أجبرا على قطع إجازتهما الاسكتلندية بعد تسريب موقعهما ، ونُشرت صور المنزل الريفى وخيمة كانا قد نصباها على الساحل الغربي ، بالقرب من أبل كروس ، على الصفحة الأولى لصحيفة ديلي ميل.

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

 

كارى وكلبها
كارى وكلبها

 

كارى
كارى

 

كاري سيموندز
كاري سيموندز

 

وبحسب ما ورد نصح رئيس الوزراء  ،بقطع إجازته الأولى في ستة أشهر - والتي أوقفها لفترة وجيزة يوم الاثنين لمناقشة الإخفاق في الامتحانات مع وزير التعليم جافين ويليامسون - من قبل المراقبين الذين اعتقدوا أن الصور تعرض الزوجين لخطر نيران القناصة.

قال مصدر لصحيفة ذا صن: "كانوا يخيمون في حديقة الكوخ ولكن التهديد الأمني ​​كان كبيرًا جدًا". "يمكن أن يرصد القناص الخيمة من مسافة بعيدة جدًا ولا يمكنهم البقاء بعد نشر الموقعومع ذلك ، يبدو أنه كان هناك بعض الالتباس حول المكان الذي نصب فيه جونسون خيمته ، وزعم مزارع اسكتلندي أن رئيس الوزراء خيم ليلاً في حقله دون إذن وترك عناصر الشرطة الخاصة به تزيل القمامة المتبقية.

 


بوريس جونسون

كارى سيموندر

عطلة بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

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