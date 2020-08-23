اليوم السابع
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طلاب المدارس والجامعات ينضمون لمسيرات تطالب حكومة تايلاند بالإصلاح

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:26 م
طلاب المدارس والجامعات ينضمون لمسيرات تطالب حكومة تايلاند بالإصلاح إذلال قص الشعر فى تايلاند
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن المسيرات التى تطالب الحكومة فى تايلاند بالإصلاح قد انتشرت الآن بين طلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى أن طلبة المدارس قد طفح بهم الكيل من قوانين عنيفة داخل الفصل الدراسى تحدد حتى طول الشعر، وانضموا إلى الاحتجاجات التى تكتسح البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا.

وتأتى الاحتجاجات الحالية لرفض نتائج الانتخابات التى أجريت العام الماضى، والتى يعتقد الكثيرين أنهم لم تكن نزيهة. وكان صمت جيل الشباب شكوى كبيرة بين النشطاء الذين يتظاهرون منذ أسابيع.

وقد أدى انتشار فيديو لفتيات يتم قص شعرهن بعنف أمام أقرانهن إلى نزول المراهقات إلى الشوارع. واحد مقاطع الفيديو الذى أثار حالة من الغضب يظهر فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تبكى وهى تقف على منصة بينما تقوم معلمة بقص شعرها قبل أن يسقط على ركبتيها.

وفيما أصبح حركة اجتجاجية واضحة، تبنى الطلاب قبضة الثلاث أصابع المأخوذة من فيلم Hunger Games كعلامة على التحدى.  وخلال المسيرات التى استمرت على مدار أشهر، دعا المتظاهرون  بإنهاء مضايقة الحكومة للمعارضين وتغيير الدستور.

ومن بين القواعد التى يريد التلاميذ إلغائها اللوائح الصارمة بشأن قصات الشعر التى تحدد نمط محدد للصبية وطول معين للفتيات لا يتجاوز شحمة الأذن. وأظهر مقطع الفيديو لفتاة وهى تبكى أثناء قص المعلمة لشعرها مدى الإذلال الذى يشعر به الشباب.


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