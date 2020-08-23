اليوم السابع
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طفل عمره 13 سنة يدهس آخر تحت عجلات سيارة كسح فى مركز تلا بالمنوفية

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:51 م
طفل عمره 13 سنة يدهس آخر تحت عجلات سيارة كسح فى مركز تلا بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طفل مصرعه أسفل جرّار زراعي بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بالمنوفية، وذلك حال قيام طفل بقيادة سيارة كسح، وتم نقل الطفل إلى الوحدة الصحية بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مأمور مركز تلا، يفيد بمصرع "يوسف .و.ع" 9 سنوات، أسفل عجلات سيارة كسح صرف صحي، يقودها طفل عمره 13 عاما، وذلك بجوار منزله وفر هارباً من موقع الحادث، وسلم نفسه لمركز الشرطة.

 

وتحفظ مركز شرطة تلا على الطفل قائد سيارة الكسح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح الدفن.


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