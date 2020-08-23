طرد راشد الغنوشى من مسقط رأسه.. وتونسيون يهتفون ضده "أرحل".. فيديو

كتب كامل كامل

طرد شباب تونسى، راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة – زعيم إخوان تونس- اليوم من مسقط رأسه مدينة "الحامة" إحدى مدن الجمهورية التونسية، التى تقع في ولاية قابس بالجنوب الشرقي ويبلغ عدد سكانها 120000 حسب إحصائيات سنة 2014.

ورفع أهالي الحامة شعار "ارحل" في وجه رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال زيارته للحامة مساء اليوم، وقد تجمع أهالي الحامة أمام المعتمدية رافعين شعارات ضد زيارة الغنوشي إلى مسقط رأسه منطقة الحامة من ولاية قابس .

وتستمر موجة التصعيد من جانب القوى السياسية ضد حركة النهضة الإخوانية التونسية، التي يتزعمها راشد الغنوشى، في الوقت الذى تمر فيه تلك الحركة الإخوانية بحالة من التخبط الشديد، بدورها تتهم الأحزاب السياسية تلك الحركة بالفشل، فوسط موجة الانتقادات والهجوم المستمر من عدة أحزاب في تونس على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، أكد النائب والقيادي بحركة الشعب التونسية، هيكل المكي، أن حركة النهضة نجحت في تعميم الفشل ولهذا أصبحت ثقة الشعب التونسى في جميع الأحزاب منعدمة.