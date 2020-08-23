ضبط 60 كيلو أوراك دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط.. صور

دمياط فريق المحافظات

تمكنت حملة تموينية موسعة بإشراف سمير عثمان مدير عام التموين بدمياط ومجدى المهدى مدير الرقابة التموينية وسيد كريم عضو الرقابة التموينية من ضبط 60 كيلو اوراك فراخ وكمية من الكبدة والسجق داخل محل مجمجات بشطا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت حملة مكبرة من مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين، ومديرية الطب البيطرى، من ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة بمركز كفر سعد.

تم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر رقم المحضر رقم 8408 جنح كفر سعد، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار زيادة المرور والرقابة من قبل مباحث التموين، وتكثيف التفتيش على محلات الجزارة لضرورة منع الدبح خارج المجازر الحكومية للوصول لغذاء آمن للمواطنين.