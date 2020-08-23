ضبط 157 ألف كتاب دراسى ودينى بدون تصريح داخل مطبعة فى الخصوص بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، من ضبط مطبعة في مدينة الخصوص بها قرابة 157 ألف كتاب دراسي وكتاب ديني بدون تصريح، وجرى التحفظ على المطبعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي إخطارًا يفيد بتمكن الإدارة العامة للمصنفات بمديرية الأمن من ضبط مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص، لطبع مالكها كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذا تخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمداهمة المطبعة تم ضبط عدد 157000 نسخة لكتب دينية دراسية خارجية جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وتولت النيابة التحقيق.