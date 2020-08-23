ضبط 1000 لتر بنزين وسولار داخل طلمبة رصيف بطريق بنى سويف الفيوم الجديد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، على خلفية قيام حملة تموينية بضبط "طلمبة " رصيف مخالفة " تقوم ببيع مواد بترولية بطريق بني سويف الفيوم زمام قرية بهبشين مركز ناصر، والتي كانت قد تم رصدها أثناء إحدى زيارات لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى"التي وجه المحافظ بتشكيلها"للوقوف على مستوى الخدمات ، ومواجهة كافة صور التعديات والإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.