ضبط قطع أثرية وأسلحة ومخدرات وطائرة تجسس بحوزة أمريكى بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة بيضاء، وسيف أثرى من العصر الأموى، وقطع أثرية من عصور مختلفة، وملابس عسكرية، ومخدرات، وطائرة تجسس، أخفاها راكب أمريكي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عبر ألمانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا، اشتبه كل من حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك، وسامح زاهر مأمور الجمرك، فى راكب أمريكي من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت، وقام يوسف المنشاوي مأمور الفحص بالأشعة بالكشف علي حقائبه، وتبين أنها تحوي كمية كبيرة من الأجسام الغريبة مختلفة الأحجام، فقرر أحمد سيد واحمد الدلهماوي ومديري الحركة بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت كل من وائل عيد ونجاح لطفي مأمورا الجمارك، وعثر بحوزته علي 44 قطعة أثريه من عصور مختلفة، و17 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، و7 قطع ملابس عسكرية، و134.8 جرام مخدرات (حشيش وماريجوانا) وطائرة تجسس.

وقرر أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار، وذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.