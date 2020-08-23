صور ..رئيس مدينة أشمون يتابع أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم سامى سرور رئيس مركز ومدينة اشمون بمحافظة المنوفية، أعمال الاحلال والتجديد لشبكات المياه بشارع سعد زغلول باشمون، وذلك خلال متابعته المستمرة لجميع الاعمال والمشروعات التى تتم بمركز اشمون .

واوضح سرور انه يتم الآن أعمال الحفر بالشارع بعمق 130 سم وذلك لتغيير مواسير المياة الاسبستوس والحديد القديمة والمتهالكة بمواسير pic البلاستيكية بقطر10 بوصة وذلك بطول 1500كم ابتداءا من ميدان الخالدين وحتى مركز شرطة اشمون وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتمهيدا لاعمال الرصف بالشارع .

واكد سرور انة جارى الانتهاء من جميع اعمال الاحلال والتجديد لجميع المرافق بشوارع اشمون والوحدات المحلية وذلك للبدأ فى أعمال الرصف فى القريب العاجل وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة أشمون .

كما عقد رئيس مركز ومدينة اشمون، اجتماع مع رؤساء الوحدات الزراعية وذلك بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة اشمون لمتابعة اعمال التصالحات بأشمون والوحدات المحلية القروية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإنجاز أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء .

شارك بالحضور جمال النوبى و علاء ابو حشيش نائبى رئيس المدينة والمهندسة عبله إبراهيم مدير التنظيم ورئيس الامانة الفنية للجنة التصالحات باشمون و محمد ابو زهرة المفتش المالى والادارى بالمحافظة والمهندس فوزى شتله مدير الادارة الزراعية باشمون .

وخلال الاجتماع تم منافشة جميع الموضوعات المتعلقة بملف التصالح وتذليل كافة المعوقات التى تحول دون سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق المستهدف ومناقشة جميع المعوقات التى تواجه اللجان والوحدات الزراعية للعمل على حلها لإنجاز هذا الملف فى الموعد المحدد على أكمل وجه وحث المواطنين بضرورة التوجة لمقر مجلس مدينة اشمون والوحدات المحلية القروية والتقدم للتصالح ودفع نسبة ال 25 جدية تصالح.

من جانبة اكد سرور ان مركز اشمون مستمر بتلقى جميع طلبات المواطنين للتصالح وتقديم كافة التسهيلات لجميع المتقدمين واكد ايضا انا عدد المتقدمين للتصالح ودفع جدية التصالح حتى الان 20 الف طلب باشمون والوحدات المحلية القروية لتصبح اشمون بالمركز الاول على مستوى المحافظة حتى الان.



إحلال وتجديد شبكات المياه