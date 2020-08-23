صور جديدة من احتفال إيريك ترامب بعيد ميلاد طفلته كارولينا مع زوجته لارا

كتب آسر أحمد

حرصت لارا ترامب زوجته إيريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، على مشاركة متابعيها وجمهورها بصور من احتفالات عيد ميلاد طفلتها "كارولينا" التي أتمت عامها الأول منذ أيام، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت لارا مع زوجها إيريك وتوسطهما طفلتهما كارولينا ونجلهما الأول، وهم يحتفلون بعيد الميلاد وسط كعكة الميلاد، وسرعان ما استقبلت الطفلة عدد كبير من التعليقات والاعجابات.

على جانب آخر، هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعمال الشغب التى تحدث فى عدد من الولايات الأمريكية، مشيرا إلى أنها مناهضة للحكومة، وتقع جميعها فى مدن يديرها الديمقراطيون، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أعمال الشغب هذه حركة يسارية مناهضة للحكومة وجميعها فى مدن يديرها الديمقراطيون، يجب على رؤساء البلديات السماح للشرطة بالقيام بما يعرفون كيفية القيام به، سيكون من السهل جدا قمع أعمال الشغب واستدعاء الحكومة الاتحادية، سنحل المشكلة بسرعة".

من جهة أخرى، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يسابق الزمن مع بدء التصويت المبكر فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن التصويت بالبريد فى الانتخابات الرئاسية على بعد أسابيع فى عدد من الولايات الرئيسية، مما يزيد من أهمية مؤتمر الحزب الديمقراطى المقرر انعقاده هذا الأسبوع للرئيس ترامب من أجل تغيير مسار السباق قبل أن يتم الإدلاء بأول أصوات فى هذه الانتخابات.



لارا ترامب مع زوجها ايريك ترامب وأطفالهما

وفى الوقت الذى تظهر فيه استطلاعات الرأى استمرار ملاحقة ترامب لخصمه الديمقراطى جو بايدن، فإن الرئيس يواجه معركة مع الزمن فى الولايات الرئيسية، مثل نورث كارولينا وفلوريدا وجورجيا ومينسوتا وميتشيجان وبنسلفانيا، والتى تبدأ فى إرسال وقبول التصويت الغيابى لانتخابات الثالث من نوفمبر فى سبتمبر القادم. وفى 16 ولاية، يبدأ التصويت قبل 29 سبتمبر، وفقا لحملة ترامب.



لارا ترامب مع طفلتها