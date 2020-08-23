صور.. تخريج أول دفعة من مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج أول دفعة من طلاب مركز نور البصيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 10 طلاب، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، والدكتور ابراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة، والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز.

وألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها الخريجين وذويهم، معرباً عن سعادته بوجوده بينهم، متمنياً استمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص.

وأضاف أن الجامعة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لهم، موضحاً أنه سيتم تعيين عدد من الخريجين للعمل ضمن الفريق الإداري للجامعة، موجهاً تحية وشكر خاص للدكتور عماد الصوينع مدير المركز وكل منتسبيه على جهودهم المبذولة تجاه الطلاب.

ومن جانبه قال الصوينع إن الدفعة الاولى تميزت بأداء الاختبارات على الحاسب الآلي بدون مرافق، في سابقة تعد الاولى بين جامعات الجمهورية، موجهاً شكر لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود لطلاب مركز نور البصيرة.

وأضاف أن الطلاب الخريجين من بينهم 9 طلاب ينتمون لكلية الآداب وطالب لكلية التربية الرياضية، من بينهم 8 طلاب اعاقة بصرية وطالبين اعاقة حركية.

جدير بالذكر أنه تم تكريم الخريجين بمنحهم شهادات تهنئة بالتخرج ومكافآت مالية وسط فرحة عارمة بالتخرج.