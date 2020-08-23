اليوم السابع
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صور.. الصين تطلق قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:19 ص
صور.. الصين تطلق قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد الصين تطلق قمرا صناعيا
كتب وكالات

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أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربى الصين فى الساعة 10:27 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين)، بحسب وكالة شينخوا.

 

وتم إرسال القمر الصناعى قاوفن-9 05 إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش - 2 دي، كما تم إطلاق قمر صناعى اختبارى متعدد الوظائف وقمر صناعى آخر يدعى تيانتوه - 5 عبر هذا الصاروخ، يعد الإطلاق فى اليوم الأحد المهمة ال343 لسلسلة صاروخ لونغ مارتش.

الصاروخ فى سماء الصين
الصاروخ فى سماء الصين

 

انطلاق الصاروخ
انطلاق الصاروخ

 

لحظة خروج الصاروخ
لحظة خروج الصاروخ

 


الصين

أخبار الصين

قمر صناعي

الاستشعار عن بعد

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