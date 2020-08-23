صور.. الرقابة تضبط شركة صناعات دوائية تخزن أدوية منتهية الصلاحية

قالت هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت معلومات تفيد قيام احدى شركات الصناعات الدوائية باستخدام مخزن غير مرخص بمدينة اسيوط في تخزين أدوية غير مصرح بحيازتها وتوزيعها على الصيدليات لعدد من محافظات الصعيد بالمخالفة، وكذلك وجود كميات كبيرة من العدسات اللاصقة للعيون منتهية الصلاحية يتم بيعها وتداولها بنطاق محافظة الغربية.



ضبط عدسات لاصقة



ضبط ادوية منتهية الصلاحية

وبتشكيل لجان فنية من إدارات التفتيش الصيدلي ومفتشي مديرية التموين بمحافظتي أسيوط والغربية وبإشراف ورفقة اعضاء الهيئة تم التفتيش على مخزن الشركة بمحافظة أسيوط وضبط كميات كبيرة من الأدوية ومنها عقار "البريجابا المُخدر"، وادوية اخرى تابعه لوزارة الصحة والتامين الصحي، وكميات من المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر، فضلا عن ضبط 15 ألف زجاجة وعلبة ادوية منتهيه الصلاحية بعضها منذ عام 2007 و2008 .



ضبط مخزن شركة الادوية



جانب من ضبط مخزن ادوية فاسدة

كما تم تنفيذ عدة حملات بمحافظة الغربية للمرور على اماكن بيع العدسات اللاصقة المشار اليها اسفرت عن ضبط 180 علبة بإجمالي 800 عدسة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تسبب الاصابة بقرحة العين وانعدام الرؤية، وقد تم تحريز كلا المضبوطات بالمحافظتين وتحرير محاضر بالوقائع وعرضها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.



كميات من الادوية المضبوطة



جانب من حملات الرقابة الادارية



ضبط ادوية فاسدة ومنتهية الصلاحية



أدوية فاسدة