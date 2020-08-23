صور.. اجتماع تنسيقى لإنشاء المحور الجديد ناحية الكاجوج شمال كوم أمبو

أسوان – صلاح المسن

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو تحت إشراف اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وأحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو، الاجتماع التنسيقى لإنشاء المحور الجديد ناحية قرية الكاجوج شمال مركز كوم امبو مارا أعلى مزلقان قرية الكاجوج الخاص بالسيارات.

وذلك بحضور الجهات التنفيذية المعنية للوحدة المحلية لقرية الكاجوج - والمنطقة العاشرة للطرق و الاتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وقد عرض الجميع المعاينة على الطبيعه لتحديد صلاحية الموقع وازالة الاشغالات والتعديات لإتمام مشروع المحور .

وعلى جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو اليوم بتكثيف أعمال النظافة وتم رفع المخلفات بقطاع حى شمال مدينة ادفو بمنطقتى الكروم والكشاف وأعمال نظافة وكنس ورفع التراكمات ورفع مخلفات أشجار وذلك بناء على خطة النظافة والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة، وصيانة المسطحات الخضراء، والأشجار.