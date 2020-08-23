صور.. آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد فساد نتنياهو وشرطة الاحتلال تعتقل العشرات

(رويترز)

شارك آلاف الإسرائيليين فى احتجاجات بالقدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منددين بفساده المزعوم وبتعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.

وتجمع حشد ضخم فى مسيرة بالشوارع المحيطة بالمقر الرسمى لإقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته، واشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة التى احتجزت سبعة أشخاص على الأقل فى حين أصيب ضابط شرطة بجروح.

واكتسبت الاحتجاجات المناوئة للحكومة زخما خلال الصيف، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بالانشغال بدعوى قضائية تتهمه بالفساد بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وينفى رئيس الوزراء ارتكاب أى مخالفات.

وتخطت إسرائيل أمس الجمعة حاجز مئة ألف إصابة بفيروس كورونا، وسجلت 809 وفيات من بين سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، وتشهد إسرائيل ركودا اقتصاديا وبطالة تزيد نسبتها على 20 فى المئة.

وندد نتنياهو بالمظاهرات واتهم المتظاهرين بإهانة الديمقراطية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بتشجيعها، وقال إن اقتصاد إسرائيل فى وضع أفضل بالمقارنة باقتصادات العديد من البلدان المتقدمة التى ضربتها الجائحة.

وتأتى المسيرة الاحتجاجية قبل أيام فقط من الموعد النهائى لاعتماد الحكومة للميزانية المقرر فى 25 أغسطس، وقد يفضى الإخفاق فى ذلك إلى الدعوة لانتخابات عامة.



اعتقال متظاهرة على يد شرطة الاحتلال



القبض على متظاهر



شرطة الاحتلال تعتقل متظاهرون



شرطة الاحتلال تعتقل متظاهرين



عشرات المتظاهرين يحتجون على فساد نتنياهو