شركات طيران عالمية تشهر افلاسها ..طيران سلوفاكيا الأحدث فى القائمة

كتبت آمال رسلان

تعرضت شركات الطيران حول العالم إلى أزمات كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد والذى أدى الى توقف حركة السياحة والسفر، ولازالت تلك الشركات تعانى رغم العودة التدريجية لحركة السفر ورفع قيود السفر.

وخلال اللشهر الماضية كانت اخبار الحصول بعض للشركات على قروض لمواجهة الأزمة وافلاس البعض الاخر هى الابرز على الساحة، حيث تعد شركة الطيران السلوفاكية الاحدث فى تلك القائمة بعد إعلان وقف عملياتهاز

وتأسست شركة الطيران السلوفاكية عام 2012 وبدأت أعمالها عام 2013 كشركة طيران عارض وتؤجر طائراتها، واعلنت فى بيان عبر موقععا انها سوف تستسلم للأزمة وتوقف عملياتها في نهاية الشهر الحالي، وستعيد الطائرات والتي كان آخرها أربع طائرات بوينج B737-800 إلى المؤجر.

والشركة كانت قاعدتها الأساسية مطار براتسلافا عاصمة سلوفاكيا، وكانت أيضا متخصصة في تأجير الطائرات والأطقم لشركات الطيران الأخرى، وكان من بين عملائها شركاتCorendon Airlines و TUI و Sun Express و Air France و LOT و Norwegian و Air Baltic.

بالرغم من ذلك يؤمن مؤسس الشركة Daniel Ferjancek بنموذج عمله، ولا يستبعد إعادة التشغيل بعد انتهاء أزمة كورونا. وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA قال أن خسائر صناعة الطيران خلال العام الحالي سوف تتعدى مبلغ 84 مليار دولار.

وستسجل جميع المناطق خسائر في عام 2020. وقد اتخذت الأزمة بعدا مشابها في جميع أنحاء العالم، حيث تخلفت تخفيضات الطاقة الاستيعابية بحوالي 10-15 نقطة مئوية أو أكثر عن انخفاض الطلب بنسبة تزيد عن 50%. وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي Alexandre de Juniac أن عام 2020 يعتبر أسوأ عام في تاريخ الطيران المدني،. لافتا إلى ان الإغاثة المالية الحكومية لا تزال حاسمة من أجل إنقاذ شركات الطيران والتي تحترق من نقص السيولة.