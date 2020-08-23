شبح الموجة الثانية لفيروس كورونا يطارد أوروبا مع تزايد حالات الإصابة

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا من ما يقرب من 3.9 مليون، لا تزال هناك مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي المرض ، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، وصل متوسط ​​حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية في فرنسا وإسبانيا، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل ، في حين تم الإبلاغ عن زيادة الحالات الجديدة في إيطاليا بأكثر من الضعف خلال فترة ثلاثة أسابيع.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات الجديدة الأسبوعية في جميع أنحاء أوروبا في الغالب من شهر يونيو ، وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية (WHO).

وألقت المجلة الأمريكية " نيوزويك" نظرة فاحصة على الارتفاع الأخير في الحالات الجديدة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.



شبح المة الثانية يهدد أوروبا

إسبانيا

الوفيات لكل مليون شخص: 615

الحالات المؤكدة لكل مليون شخص: 7932

إجمالي الحالات المؤكدة: 370867

المصدر: أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية في 20 / أغسطس

وازدادت الحالات الجديدة اليومية في إسبانيا في الغالب من منتصف يونيو تقريبًا ، عندما شهدت البلاد زيادة بنسبة 267.11 % في الحالات الجديدة في 17 يونيو ، عندما تم الإبلاغ عن 279 إصابة جديدة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم تطبيق قيود في العديد من المناطق الإسبانية بما في ذلك كاتالونيا ، حيث تم إغلاق النوادي الليلية ، في محاولة للمساعدة في الحد من انتشار العدوى. كما تم فرض أغطية الوجه الإلزامية في عدة أجزاء من البلاد.

كما تم فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة في إسبانيا عندما لا يكون من الممكن الابتعاد عن الآخرين بمسافة مترين (حوالي 6.5 قدم) على الأقل.

إيطاليا

الوفيات لكل مليون شخص: 585

الحالات المؤكدة لكل مليون شخص: 4222

إجمالي الحالات المؤكدة: 255278

المصدر: أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية في 20 أغسطس

ارتفع عدد الحالات اليومية في إيطاليا في الغالب من 29 يوليو ، في حين ارتفعت الإجماليات الأسبوعية في الغالب من الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو إلى الأسبوع الذي يبدأ في 10 أغسطس ، والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 46.85 % من أسبوع لآخر في الإصابات الجديدة ، وفقًا لمن.

كما تم الإعلان عن لوائح أكثر صرامة في إيطاليا في محاولة لتقليل مخاطر انتشار العدوى، حيث تم طلب الأقنعة في الهواء الطلق من الساعة 6 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا في المناطق القريبة من الحانات وحيث تكون التجمعات أكثر احتمالًا.

وتم إغلاق النوادي الليلية في إيطاليا اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى، بعد أن ظلت مفتوحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة بعدم الحفاظ على ممارسات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الأقنعة في الأماكن.

فرنسا

الوفيات لكل مليون شخص: 464

الحالات المؤكدة لكل مليون شخص: 3236

إجمالي الحالات المؤكدة: 211225

المصدر: أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية في 20 أغسطس

ازدادت الإصابات اليومية الجديدة في فرنسا في الغالب في فرنسا من أوائل يوليو حتى أغسطس ، في حين أن الإجماليات الأسبوعية للحالات الجديدة ارتفعت باستمرار لمدة سبعة أسابيع متتالية ، بدءًا من الأسبوع الذي يبدأ في 29 يونيو ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



انتشار الشرطة في فرنسا لفرض تفويض القناع مع تصاعد حالات COVID-19

كما تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في فرنسا وسط تزايد الإصابات الجديدة. منذ 21 يوليو ، أصبح ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة المغلقة إلزاميًا، واعتبارًا من 10 أغسطس ، طُلب من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا أو أكثر في باريس ارتداء قناع في المناطق الخارجية المزدحمة.

وتم نشر أكثر من مائة ضابط من شرطة مكافحة الشغب في منطقة مرسيليا بجنوب فرنسا هذا الأسبوع لفرض تفويضات الأقنعة ، والتي يتم إصدارها الآن للمناطق الخارجية في عدة أجزاء من البلاد.

وأصيب أكثر من 22.7 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ووهان ، الصين. توفي أكثر من 794200 شخصًا على مستوى العالم ، بينما ورد أن أكثر من 14.5 مليونًا قد تعافوا من العدوى ، وفقًا لآخر تقرير صادر يوم الجمعة من جامعة جونز هوبكنز.