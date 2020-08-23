اليوم السابع
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شاهد.. وزير الآثار وأمين السياحة العالمية يصلان الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:36 ص
شاهد.. وزير الآثار وأمين السياحة العالمية يصلان الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية وزير السياحة وأمين السياحة العالمية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وصل منذ قليل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، برفقة زوراب بولو ليكياشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، للقيام بجولة تفقدية صباحا للمنشآت السياحية بالغردقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بها.

ومن المقرر أن تبدأ جولة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية صباح الأحد بتفقد الإجراءات الاحترازية بفندق الإقامة في تمام التاسعة صباحا، ثم تفقد متحف آثار الغردقة في تمام العاشرة صباحا، والانتقال لتفقد أحد المستشفيات في الغردقة، قبل تفقد مركز غوص بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يقوم أمين عام منظمة السياحة العالمية ومرافقوه برحلة بحرية بعد تناول وجبة الغذاء بفندق الإقامة، قبل لقاء اتحاد أعضاء الغرف السياحية والمغادرة من مطار الغردقة الدولي للقاهرة في العاشرة من مساء الأحد.

 

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وزير السياحة وأمين السياحة العالمية داخل الطائرة 

 

 


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